Vom Frauenhaus in die eigene Wohnung: Modellprojekt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach Gewalterfahrungen zunächst ins Frauenhaus - und dann? Hessen weitet ein Modellprojekt zur Vermittlung von Schutzsuchenden in Frauenhäusern in Anschlusswohnungen aus. Dafür werden interessierte Wohnungsunternehmen und Frauenhäuser unter Mitwirkung des Sozialministeriums zusammengebracht und „somit mögliche Vermittlungshemmnisse abgebaut“, teilte das Ministerium für Wirtschaft und Wohnen in Wiesbaden am Montag mit.