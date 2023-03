Von der Au ist neuer Chef des Polizeipräsidiums für Technik

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Hessische Polizeipräsidium für Technik hat einen neuen Präsidenten: Innenminister Peter Beuth (CDU) ernannte am Donnerstag in Wiesbaden den 58-jährigen Frank von der Au. Er ist Nachfolger von Karl-Heinz Reinstädt, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde. Das Technik-Präsidium kümmert sich um die IT, Fahrzeuge, Liegenschaften, Dienstbekleidung, Waffen und Digitalfunk der hessischen Polizei.