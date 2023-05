Vor der Anschaffung gut über Schildkröten informieren

Gießen/Wetzlar (dpa/lhe) - . Artenschützer haben zum Weltschildkrötentag an diesem Dienstag (23. Mai) dazu aufgerufen, sich vor einer Anschaffung von Schildkröten als Haustiere gut über diese zu informieren. „Schildkröten erkunden gerne ihre Umgebung und nehmen Sonnenbäder. Daher ist die Haltung in einem Terrarium nicht artgerecht“, erklärte Inga Ornizan vom zuständigen Artenschutzdezernat des Regierungspräsidiums Gießen am Montag. Außerdem brauchten die Tiere Versteck- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch sollte den Tieren als Futter nicht Obst und Gemüse, sondern frische Pflanzen und Wildkräuter wie Löwenzahn und Schafgarbe angeboten werden.