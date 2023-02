Vor Frankfurt - Neapel: SGE-Fans überfallen Napoli-Supporter

Frankfurt am Main (dpa) - . Vor dem Champions-League-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel haben am Dienstag zwischen 50 und 100 Frankfurter Fans mehrere italienische Fahrzeuge und Neapel-Fans in der Nähe des Stadions angegriffen. Die Fahrzeuge seien aufgrund des großen Andrangs auf das Stadion am Oberforsthauskreisel zum Stehen gekommen, wo Frankfurter Fans die italienischen Wagen mit Steinen und Flaschen beworfen hätten, teilte ein Polizeisprecher am späten Dienstagabend mit.