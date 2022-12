Vorfahrt missachtet: fünf schwer Verletzte

Crumstadt (dpa/lhe) - . Bei der Kollision von drei Autos in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Eine 54-jährige Frau habe mit ihrem Wagen die Vorfahrt eines 66 Jahre alten Autofahrers missachtet, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge sei der Wagen der mutmaßlichen Unfallverursacherin gegen ein weiteres Auto geschoben worden. Sowohl die 54-Jährige als auch alle vier Insassen im Auto des 66-Jährigen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die Unfallstelle war für zwei Stunden voll gesperrt.