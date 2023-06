Vorjahresfinalistin Andreescu bei Tennisturnier raus

Bad Homburg (dpa) - . Nach dem Ausscheiden aller deutschen Tennisspielerinnen ist das Rasenturnier in Bad Homburg auch für Vorjahresfinalistin Bianca Andreescu früh beendet. Die kanadische US-Open-Siegerin von 2019 verpasste am Dienstag mit dem klaren 3:6, 2:6 gegen Rebeka Masarova aus Spanien den Einzug ins Viertelfinale. Einen Tag zuvor hatte sich Andreescu bei ihrem Dreisatzerfolg zum Auftakt des Turniers am linken Handgelenk behandeln lassen.