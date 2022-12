Vorläufige Bilanz: Rund 90 Tonnen Munitionsfunde 2022

Tausende Menschen mussten auch in diesem Jahr wieder ihre Wohnungen verlassen, damit Blindgänger unschädlich gemacht werden konnten. Im Oktober mussten bei der Entschärfung einer 500 Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg alleine in Frankfurt 20.000 Menschen aus ihren Wohnungen. In Bischofsheim im Kreis Groß-Gerau waren es im gleichen Monat 3500.