Vorsitzender der Freien Wähler Hessen im Amt bestätigt

Eiterfeld (dpa) - . Die Freien Wähler in Hessen haben am Samstag auf einem Landesparteitag in Eiterfeld (Kreis Fulda) ihren Vorsitzenden Engin Eroglu im Amt bestätigt. Für den 41-Jährigen hätten ohne Gegenstimme 104 von 107 Delegierten gestimmt, teilte die Partei mit. Zwei Delegierte hätten sich enthalten, eine Stimme sei ungültig gewesen. Eroglu war der einzige Kandidat. Es sei der letzte Parteitag vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober gewesen. Ziel der Freien Wähler ist es, diesmal die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen.