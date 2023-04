Vorstellung neuer Unterkunft für Geflüchtete

Erlensee (dpa/lhe) - . Der Main-Kinzig-Kreis stellt an diesem Montag (14.00 Uhr) auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Erlensee seine neue Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge vor. Dabei soll es auch um mögliche Synergieeffekte mit einer dort ebenfalls geplanten Flüchtlingsunterkunft der Stadt Erlensee gehen, die demnächst in Betrieb genommen werden soll. In beiden Fällen handelt es sich um Wohncontainer-Anlagen.