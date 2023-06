Vortritt für Rettungskräfte an der Supermarktkasse

Günther Seitz, Leiter der Abteilung für Gefahrenabwehr im Landkreis, brachte zu dem Termin in Brachttal sein eigenes Erlebnis der Solidarität mit Einsatzkräften mit. Er habe am Morgen selbst erlebt, so berichtete er, wie in einem Lebensmittelmarkt in Bad Soden-Salmünster die Kunden an der Ladenkasse einem Rettungsdienstler Vortritt gelassen haben, der sich „schön artig hinten angestellt hatte“.