Vorverkauf für vergünstigtes Deutschlandticket ab 30. Juni

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Vorverkauf für das vergünstigte Deutschlandticket für Menschen in Hessen mit geringem oder gar keinem Einkommen beginnt am 30. Juni. Das kündigte das Verkehrsministerium am Freitag in Wiesbaden an. Mit dem „Hessenpass mobil“ kostet das deutschlandweite Nahverkehrsticket statt 49 Euro im Abonnement nur 31 Euro. Es gilt dann ab 1. August.