Vorwürfe gegen mutmaßliche Linksextreme bewiesen

Dresden/Eisenach (dpa) - . Im Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagte hält die Bundesanwaltschaft die Vorwürfe für bewiesen. Nach 92 Verhandlungstagen am Oberlandesgericht Dresden (OLG) stehe fest, dass sie als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zwischen 2018 und 2020 Überfälle auf Angehörige der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach geplant und ausgeführt haben, sagte ein Vertreter der Anklagebehörde am Donnerstag.