Wadenverletzung: Frankfurts Rode fällt bis auf Weiteres aus

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode fällt wegen einer Wadenverletzung bis auf Weiteres aus. Der 32-Jährige hatte sich am Donnerstag beim 2:1-Erfolg in der Europa-Conference-League kurz vor der Pause verletzt. Demnach habe er eine Sehnenverletzung in der Wade erlitten, wie der hessische Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Wann Rode zurückkehrt, ist offen. Rode war gerade erst aus dem Krankenstand zurückgekehrt. Für den Routinier war es erst der dritte Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.