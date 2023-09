Wadenverletzung: Frankfurts Rode fällt vorerst aus

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode hat sich im Conference-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten gegen den FC Aberdeen (2:1) an der Wade verletzt und fällt vorerst aus. „Wir müssen erst einmal die genaue Untersuchung abwarten, ehe wir eine Diagnose heraushauen. Aber für die Partie gegen den SC Freiburg am Sonntag wird es eher nichts“, sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Donnerstagabend.