Wärmewende: FDP dringt auf mehr Nutzung von Erdwärme

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die FDP-Opposition im hessischen Landtag dringt auf eine stärkere Nutzung der Erdwärme als Energiequelle. „Tiefengeothermie ist eine riesige Chance in Hessen. Nutzen wir sie“, rief FDP-Fraktionsvize Stefan Naas am Mittwoch in Wiesbaden. Tiefengeothermie ermögliche eine sichere, wirtschaftliche und klimafreundliche Energieversorgung. Sie stoße keine Schadstoffe aus und sei anders als Wind- und Sonnenenergie unabhängig von Wetter und Jahreszeit. „Außerdem verbraucht Geothermie im Vergleich mit Windkraft oder Solarenergie sehr wenig Fläche“, betonte Naas.