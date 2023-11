Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel kommt

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Frankfurter Bahnhofsviertel wird heute offiziell eine Waffenverbotszone eingeführt. In dem zweitkleinsten Stadtteil der Mainmetropole wird dann in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr das Mitführen von Waffen nach dem Waffengesetz sowie von Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern untersagt sein. Über genauere Details informieren Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP) am Vormittag (10.30 Uhr) bei einem Pressetermin.