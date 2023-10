Wahlen live: Die Landtagswahl in Hessen

Hessen. Die Wahllokale sind geöffnet: Seit 8 Uhr und bis heute Abend um 18 Uhr hat Hessen die Wahl: Welcher Spitzenkandidat gewinnt die Landtagswahl in Hessen? Welche Partei schneidet am besten ab? Gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was sagen Sieger und Verlierer? Während des Wahltages und vor allem ab 18 Uhr heute Abend halten wir Sie hier auf dem Laufenden.