Wahlumfrage: Hessische CDU liegt in Wählergunst vorne

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die CDU liegt nach einer Umfrage bei der Wählergunst in Hessen vorne. Wäre am Sonntag Landtagswahl, dann würden die Christdemokraten auf 32 Prozent der Stimmen kommen. Das wäre nach dem am Dienstag veröffentlichten „Hessentrend“ des Hessischen Rundfunks (hr) ein Zuwachs von fünf Prozentpunkten im Vergleich zur hr-Umfrage im Oktober vergangenen Jahres.