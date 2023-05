Wahlverfahren für Kita-Landeselterbeirat steht in der Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Verfahren zur Wahl des ersten Landeselternbeirats für die hessischen Kitas stößt auf Kritik. Wie „hessenschau.de“ am Dienstag berichtete, hatten sich bis Anfang dieser Woche erst etwa 750 von bis zu 290.000 Wahlberechtigten auf einer Internetplattform registriert. Am 22. Mai läuft die Anmeldefrist ab. „Das ist ein Scheitern mit Ansage“, erklärte der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag, René Rock, in Wiesbaden.