Waldbesitzer: Ärger wegen illegaler Mountainbike-Strecken

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - . Mountainbiker auf illegalen Strecken durch den Wald sorgen für immer mehr Ärger bei Förstern, Jägern und Waldbesitzern. „Mit den E-Mountainbikes sind die Probleme noch mehr geworden“, sagt Christian Raupach vom hessischen Waldbesitzerverband in Friedrichsdorf. Auch die Digitalisierung entwickle sich für den Wald und seine Bewohner zum Problem. Denn die Mountainbiker speichern ihre verbotenen Touren dank GPS-Funktion und teilen sie mit ihren Freunden oder sogar mit einer gesamten App-Community. Mit diesen illegalen Trails würden teils erhebliche Schäden an jungen Bäumen, weiteren Pflanzen und am Boden verursacht, heißt es von Hessen-Forst in Kassel. Zudem würden Wildtiere aufgeschreckt.