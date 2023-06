Waldbrand am Altkönig: Feuerwehreinsatz dauert an

Königstein (dpa/lhe) - . Am dritten Tag seit Ausbruch eines Waldbrands am dritthöchsten Taunusgipfel - dem Altkönig - ist ein Ende des Feuerwehreinsatzes nicht abzusehen. „Das wird noch eine Weile dauern“, sagte Kreissprecher Alexander Wächtershäuser am Mittwoch. Die Einsatzkräfte müssten jeden Stein umdrehen, um festzustellen, ob dort noch Glutnester sind. Rund 200 Kräfte seien im Einsatz. Sie hätten den Brand zwar unter Kontrolle, müssten ein neues Aufflammen des Feuers aber verhindern.