Waldbrand am Altkönig: Löscharbeiten gehen weiter

Königstein (dpa/lhe) - . Die Löscharbeiten wegen des Waldbrands am Altkönig im Hochtaunus sollen am Dienstag weitergehen. Sie waren am späten Montagabend unterbrochen worden, wie der Hochtaunuskreis mitteilte. Die Einsatzkräfte würden sich zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen darauf beschränken, eine erneute Ausbreitung der Flammen zu verhindern.