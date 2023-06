Waldbrand oft menschengemacht: Natur holt verbrannte Erde

„Zum allergrößten Teil entstehen Waldbrände durch Menschen“, sagt Michelle Sundermann, Sprecherin von Hessen Forst. Das könne ein achtlos gemachtes Feuer sein, eine noch glimmende Zigarettenkippe oder Brandstiftung. „All das führt natürlich nicht immer und sofort zu einem Waldbrand, sondern erst, wenn die Bedingungen für ein Feuer stimmen, es also heiß und trocken und schlimmstenfalls noch windig ist“, erläutert Sundermann. „Ein natürlicher Auslöser kann zum Beispiel ein Blitzschlag sein.“ Jeder kann dazu beitragen, dass es gar nicht erst so weit kommt und beispielsweise kein offenes Feuer in Wäldern entzünden. Für Grillfeuer sollten Ausflügler nur ausgewiesene Grillplätze nutzen und dann auch darauf achten, dass kein Funkenflug entsteht, das Feuer nicht ohne Aufsicht bleibt und beim Verlassen des Grillplatzes gelöscht wird.