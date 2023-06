Waldbrand unter Kontrolle: Feuerwehreinsatz dauert an

Königstein (dpa/lhe) - . Der Waldbrand am Altkönig im Taunus ist Polizeiangaben zufolge unter Kontrolle. Der Feuerwehreinsatz vor Ort dauere aber an, da es noch Glutnester in dem Waldstück gebe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Dienstagmorgen. Am Montag kämpften nach Angaben des Landkreises rund 400 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden demnach bei den Löscharbeiten verletzt. Die Brandursache war zunächst ungeklärt, Brandstiftung galt als nicht ausgeschlossen.