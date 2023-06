Waldstück bei Kassel in Brand geraten: Feuer unter Kontrolle

Kassel/Habichtswald (dpa/lhe) - . Zwischen Kassel und Habichtswald ist am Samstagmittag ein Waldstück in Brand geraten. Am Abend teilte die Feuerwehr mit, das Feuer sei unter Kontrolle und dehne sich nicht weiter aus. Es seien rund 3000 Quadratmeter Waldfläche betroffen. „Derzeit laufen massive Nachlöscharbeiten, um Glutnester im Waldboden abzulöschen“, hieß es. Ein Polizeisprecher sagte in der Nacht zum Sonntag, dass die Glutnester noch bis in den Sonntag bewacht würden. Weiterhin komme es zu Verkehrseinschränkungen.