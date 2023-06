Walter-Lübcke-Demokratie-Preis 2022 verliehen

Wolfhagen (dpa/) - . Die Journalistin Katrin Eigendorf und die Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen sind mit dem nach dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke benannten Demokratie-Preis ausgezeichnet worden. „Beide Preisträger leben und verkörpern in beeindruckender Weise die Werte, die Walter Lübcke vertreten und vorgelebt hat. Er war ein aufrechter und mutiger Demokrat, der sich unermüdlich für Freiheit, Toleranz und Respekt im gesellschaftlichen Miteinander eingesetzt hat“, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Donnerstag bei der Verleihung in Wolfhagen (Landkreis Kassel) laut Mitteilung.