Walter Lübckes Sohn: „Staat war auf dem rechten Auge blind“

Nach der Bürgerversammlung wurde ein Video im Internet verbreitet, in dem Lübckes Zitate verkürzt wiedergegeben und aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Der Regierungspräsident erhielt daraufhin zahlreiche Drohmails und stand zeitweilig unter Polizeischutz. Es habe immer wieder neue Anfeindungen gegen seinen Vater gegeben, berichtete Christoph Lübcke. „Wenn Erika Steinbach oder die AfD mit dem Video gegen meinen Vater hetzten, standen in den Kommentaren darunter oft Sätze wie „Die Walther erledigt den Rest“. Gemeint war die Pistole.“ Das sei ein klarer Aufruf zum Mord an seinem Vater gewesen. „Passiert ist aber nichts. Diese Aufforderungen wurden zum damaligen Zeitpunkt in keiner Weise geahndet. Sie blieben stehen.“