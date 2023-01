Wann kommt der Polizeibeauftragte in Hessen?

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die monatelange Suche nach einem Kandidaten für den Posten des Polizei- und Bürgerbeauftragten in Hessen hält an. „Wir befinden uns derzeit in intensiven Gesprächen über die Besetzung der Stelle für eine oder einen Bürger- und Polizeibeauftragten“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Jürgen Frömmrich, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Durch die Absage des Kriminologen Rafael Behr habe dieser Prozess ganz neu begonnen werden müssen.