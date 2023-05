Warnstreik an 50 Kliniken in Hessen

Frankfurt. Im Tarifstreit um mehr Geld ruft der Marburger Bund Ärztinnen und Ärzte kommunaler Krankenhäuser in Hessen am Dienstag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Außerdem ist eine zentrale Kundgebung der deutschlandweiten Proteste am Mittag (13.00 Uhr) auf dem Frankfurter Römerberg geplant. Dazu erwartet die Ärztegewerkschaft rund 5000 Teilnehmer.