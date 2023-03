Warnstreik bringt etwas längere Fahrzeiten

Der Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG sorgte TomTom zufolge in nur wenigen deutschen Großstädten und Regionen für große Staus in der morgendlichen Rushhour. Lediglich in vier von 27 Städten lag am die durchschnittliche Fahrzeit um mehr als zehn Prozent höher als zuletzt, so die Analyse. Die stärksten Zuwächse bei der nötigen Fahrzeit ergaben sich in München mit 28 Prozent, Nürnberg mit 19 und Freiburg mit 18 Prozent. In einzelnen Städten gab es Abweichungen nach unten gemessen an vorhergegangenen Montagen.