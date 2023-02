Warnstreik Frankfurter Flughafen: 3000 Streikende erwartet

Der reguläre Passagierbetrieb werde in Frankfurt am Freitag nicht möglich sein, hatte Fraport erklärt. Ausgenommen seien Notflüge. In Frankfurt waren für Freitag 1005 Flugbewegungen geplant. Fraport sprach von 137.000 betroffenen Passagieren. Laut Miemietz waren am Freitagmorgen kaum Passagiere am Flughafen. Fraport hatte Fluggästen bereits am Mittwoch davon abgeraten, am Streiktag zu kommen.