Warnstreik im Nahverkehr startet in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Stillstand in Teilen von Hessen: Auch hier hat am frühen Montagmorgen der großangelegte Warnstreik im öffentlichen Verkehr begonnen. Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Zudem sollen städtische Busse und Straßenbahnen in Kassel, städtische Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt nicht fahren.