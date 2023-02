Warnstreik im öffentlichen Dienst angelaufen

Fulda (dpa/lhe) - . Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben am Donnerstag zahlreiche Beschäftigte in Fulda die Arbeit zeitweise niedergelegt. Aufgerufen zu dem Warnstreik hatten der Beamtenbund dbb und die Gewerkschaft Komba, die damit ihren Forderungen in dem Tarifkonflikt Nachdruck verleihen wollten. „Es läuft alles wie geplant“, sagte der hessische Komba-Vorsitzenden Richard Thonius.