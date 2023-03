Warnstreik in hessischen Kliniken gestartet

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - . Mit dem Beginn des Frühdienstes am Dienstagmorgen haben Beschäftigte in mehreren hessischen Kliniken ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi will bis zum Mittwoch in zahlreichen Kliniken in Hessen mit Warnstreiks Druck im Tarifstreit um die Beschäftigten von Bund und Kommunen machen. Verdi-Sprecherinnen in Wiesbaden und Kassel sprachen am Morgen von einer „hohen Streikbereitschaft“. Bestreikt würden die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden sowie das Klinikum Kassel.