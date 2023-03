Warnstreik legt öffentlichen Verkehr in Hessen lahm

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein bundesweiter Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat am Montag in Teilen von Hessen für Stillstand gesorgt. Auf der Schiene wurde der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Zudem fuhren keine städtischen Busse und Straßenbahnen sowie Regiotrams in Kassel. Auch die städtischen Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt blieben im Depot. In anderen hessischen Regionen waren dagegen Busse wie üblich unterwegs. Nach Einschätzung der Polizei blieb ein Verkehrschaos im morgendlichen Berufsverkehr aus.