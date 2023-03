Warnstreik ohne Auswirkungen auf Main-Schleusen

Aschaffenburg (dpa/lhe) - . Der bundesweite Warnstreik hat nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Main am Montag zunächst keine Auswirkungen auf die Schifffahrt auf dem Main gehabt. In der Frühschicht von 06.00 bis 14.00 Uhr seien die Leitzentralen für die Schleusen des Untermains in Kostheim (Ginsheim-Gustavsburg) und Offenbach regulär besetzt gewesen, teilte die Fachbereichsleiterin Schifffahrt, Marisa Schneider, mit.