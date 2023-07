Warnstreiks bei Amazon in Bad Hersfeld angekündigt

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - . Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit dem Onlinehändler Amazon die Beschäftigten an zwei Standorten in Bad Hersfeld für Dienstag bis Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Anlass ist der von Amazon am Dienstag gestartete Schnäppchentag „Prime Day“, wie die Gewerkschaft mitteilte.