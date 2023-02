Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Wiesbaden und Marburg

In den Helios Horst-Schmidt-Kliniken beteiligten sich nach Verdi-Angaben 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Warnstreik. „Wir haben uns auf den Warnstreik mit Notdienstvereinbarungen, die wir mit der Gewerkschaft Verdi vereinbart haben, vorbereitet“, sagte ein Sprecher. Dadurch sei die Patientenversorgung in allen Bereichen in vollem Umfang gewährleistet gewesen. Einige Operationen seien kurzfristig verschoben worden, in den Ambulanzen hätten Patientinnen und Patienten möglicherweise mit längeren Wartezeiten rechnen müssen.