Warnung vor Besuch von Parkanlagen in Kassel nach Unwetter

Kassel (dpa/lhe) - . Wegen der Gefahr umstürzender Bäume nach dem Unwetter wird in Kassel von einem Besuch des Staatsparks Karlsaue und des Bergparks Wilhelmshöhe abgeraten. Die Warnung bestehe bis einschließlich Montag, teilte die für die Parks zuständige Institution „Hessen Kassel Heritage“ am Freitag mit. Das Herkules-Monument, die Löwenburg sowie die Blumeninsel Siebenbergen bleiben vorerst geschlossen. Die „Weiße Nacht“ und die Vortragsveranstaltungen im Ballhaus im Bergpark Wilhelmshöhe am Samstag sollen allerdings dennoch stattfinden. Der Zugang zu den Veranstaltungen werde über den Parkeingang ab dem Besucherzentrum Wilhelmshöhe entlang der Tulpenallee empfohlen. Hier seien die Baumbestände und die Wege kontrolliert worden.