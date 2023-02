Was tun im heißen Sommer? Land stellt Hitzeaktionsplan vor

Der Sozialminister hatte die Erstellung des Hitzeaktionsplans mit der voranschreitenden Erdüberhitzung begründet. In Folge der anhaltenden Hitze im vergangenen Jahr habe es in Hessen eine Übersterblichkeit in einer Spanne von rund 270 bis 870 Menschen gegeben. Die Übersterblichkeit gibt laut Klose die Zahl der Todesopfer an, die über dem sonst üblichen statistischen Wert für einen bestimmten Zeitraum liegt. In Hessen war der Sommer im Jahr 2022 der zweitwärmste seit 1881 und erreichte den Angaben zufolge mit 56 Sommertagen über 25 Grad einen Rekord.