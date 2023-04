Was wird aus der Paulskirche?

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Paulskirche als moderne Erinnerungsstätte, ein Haus der Demokratie nebenan als Bildungsstätte und Labor: In Frankfurt soll ein Ort entstehen, an dem Deutschland über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Demokratie nachdenkt. Eine Expertenkommission hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag dazu Empfehlungen vorgelegt.