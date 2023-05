Waters-Konzert findet statt: Kein Einspruch

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters darf endgültig in Frankfurt auftreten: Das umstrittene Konzert am 28. Mai findet statt, das Verbot ist vom Tisch. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen gehen in dem Rechtsstreit nicht in die nächste Instanz. Der Schritt hätte aus ihrer Sicht wenige Chancen auf Erfolg, teilten Stadt und Land gemeinsam am Montag mit. Die Frist für einen Einspruch beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel wäre an diesem Montag abgelaufen.