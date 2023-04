Wechselhaft und bis zu 20 Grad am Sonntag

Offenbach (dpa/lhe) - . Am Sonntag können sich die Menschen in Hessen erneut auf milde Temperaturen einstellen. Dabei soll es wechselnd bewölkt werden und vermehrt schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Maximal soll es 16 bis 20 Grad warm werden, in Hochlagen bleiben die Werte etwas darunter. Einzelne Gewitter sind den Angaben zufolge gering wahrscheinlich. In der Nacht zum Montag wird es zeitweise regnerisch.