Wechselhaftes und kühleres Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Das sommerliche Oktoberwetter in Hessen ist vorerst vorbei. Nach überwiegend starker Bewölkung mit größeren Auflockerungen am Samstagnachmittag, geht es am Sonntag wechselhaft weiter. Die Höchsttemperatur liegt am Samstag zwischen 14 Grad in Nordhessen und 18 Grad im Rhein-Main-Gebiet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Sonntag kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben.