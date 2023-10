Wechselhaftes und regnerisches Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Das Wetter in Hessen bleibt im Laufe der Woche bewölkt und regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte, ist es am Donnerstag zunächst trocken bei Höchsttemperaturen von 14 bis 18 Grad. Ab dem Nachmittag soll sich dann aus Südwesten Regen verbreiten.