Wechselhaftes und zunehmend freundlicheres Wetter erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes und zunehmend freundlicheres Wetter. Am Dienstag kommt es bei wechselnder Bewölkung örtlich zu Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in Nordhessen und 21 Grad an Rhein und Main. In der Nacht auf Mittwoch erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen 9 und 4 Grad, im Bergland sind 2 Grad möglich. Dabei bleibt es niederschlagsfrei.