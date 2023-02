Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen können sich auf ein regnerisches und bewölktes Wochenende einstellen. Lediglich im Norden des Landes kann es am Freitag ab dem Nachmittag auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Temperaturen erreichen dabei höchstens acht bis elf und drei bis sieben Grad im Bergland. Im ganzen Norden sowie in Hochlagen kann es zu stürmischen Böen kommen. In der Nacht zu Samstag sind in Gipfellagen gefrierender Sprühregen oder auch etwas Schneegriesel möglich. Die Temperaturen sinken nachts im Rest des Landes auf sechs bis zwei Grad.