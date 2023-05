Wechselhaftes Wetter erwartet: Ab Mittwoch oft heiter

Offenbach (dpa/lhe) - . In den kommenden Tagen soll das Wetter in Hessen wechselhaft werden. Nach einem stark bewölkten und teils regnerischen Start in den Dienstag folgen Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 12 bis 16 Grad, im Bergland bleibt es kühler. Es weht ein mäßiger, teils frischerer Wind; im Bergland sind starke Böen möglich.