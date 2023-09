Wechselhaftes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen erwartet am Mittwoch ein Mix aus Wolken und Sonne. Im Tagesverlauf ist es zunächst meist wolkig und verbreitet trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Ab dem späten Nachmittag lockert es den Meteorologen zufolge bei Höchsttemperaturen von 22 bis 26 Grad auf. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, im Bergland sind vereinzelt starke Böen möglich.