Wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet: Bis zu 16 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - . Die neue Woche beginnt in Hessen mit milden Temperaturen von bis zu 16 Grad. Dabei soll es gelegentlich regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Am Rande einer Tiefdruckzone über Nord- und Nordwesteuropa gelangt demnach milde und feuchte Luft nach Hessen.